Додон: Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер! Те, кто сознательно ставят под угрозу здоровье других, будут привлечены к ответственности, включая уголовную (ВИДЕО)

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Чрезвычайная ситуация требует и чрезвычайных мер. В данной связи этим утром Игорь Додон предупредил, что все граждане, которые сознательно ставят под угрозу здоровье и безопасность других, ответят за это перед законом.

– Я попросил правительство и, скорее всего, в среду уже будет этот проект, о внесении изменений в законодательство для того, чтобы граждане, которые не предоставляют или предоставляют ошибочную информацию, что может привести к появлению очагов или к распространению коронавируса, были строго оштрафованы или даже привлечены к уголовной ответственности. Эти нововведения должны быть приняты в среду правительством, чтобы в кратчайшие сроки их утвердил и парламент, – сказал он.

Тем, кто считает, что не нужно прибегать к столь жестким мерам, Игорь Додон напомнил, что в нашей стране живут 700 тысяч пенсионеров и 670 тысяч детей.

– И из-за безответственного человека или группы безответственных лиц, которые не хотят писать, откуда они приехали, или врут на границе, что приехали не из пораженных коронавирусом зон, которые не хотят звонить врачам и говорить, что у них такая ситуация, которые прячутся, которые сбегают из больниц, могут пострадать невинные люди. Что должны делать в этой ситуации мы, власти? Ждать, пока группа людей заразит всю страну? Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер, и правительство должно принять их срочно, – подытожил он.