Додон: Число инфицированных коронавирусом в Молдове вырастет. Мы к этому готовы (ВИДЕО)

Додон: Число инфицированных коронавирусом в Молдове вырастет. Мы к этому готовы (ВИДЕО)

Динамика заболевания и ситуация в других странах позволяют говорить о том, что в Молдове число инфицированных коронавирусом вырастет. На сколько – рассказал Игорь Додон в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. 

– Представители ВОЗ говорят, что, по их мнению, в Молдове будет 400-500 случаев. Мы же, власти страны, готовы к 1500-2000 случаям. Больницы готовы, врачи есть, медикаменты, тесты и оборудование есть. Паниковать не нужно! – сказал он. 

Напомним, на данный момент в Молдове подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом. Из них есть один случай выздоровления и один смерти. Вирус подозревают еще у 108 человек.

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