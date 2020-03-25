Додон: Чем мощнее будут наша солидарность и сотрудничество граждан и властей, тем здоровее и быстрее мы все выйдем из этого кризиса! (ВИДЕО)

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Полицейские и военные начали совместное патрулирование на улицах населенных пунктов страны для защиты населения в период эпидемии. Данные действия помогут внедрить меры безопасности и недопущения распространения коронавируса, отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что подписанный им вчера указ позволяет предпринимать и другие совместные меры представителями МВД и Минобороны в защиту граждан.

– Все наши действия помогают удерживать ситуацию, тогда как во многих странах пандемию становится всё тяжелее контролировать. Мы готовы прибегнуть к еще более жестким мерам в случае эволюции событий, поскольку только временные ограничения позволят нам быстрее вернуть социальную жизнь и экономику страны в нормальное русло. Чем мощнее будут наша солидарность и сотрудничество граждан и властей, тем здоровее и быстрее мы все выйдем из этого кризиса! – отметил Додон.