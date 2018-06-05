Додон: Чебан обязательно выиграет в следующем году (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провел отличную предвыборную кампанию и проявил себя как настоящий профессионал.

Это с удовлетворением отметил президент Молдовы Игорь Додон. Он подчеркнул, что высокий уровень профессиональной подготовки, который показал в предвыборный период Чебан, заметили все.

– Это заметили и те, кто голосовал за него, и оппоненты. Они открыто признают, что он был более подготовленным, на всех дебатах побеждал, но, несмотря на это, проголосовали геополитически, – посетовал Додон.

Говоря о том, что будет дальше, глава молдавского государства выразил мнение, что главе фракции ПСРМС в мунсовете необходимо продолжать заниматься только проблемами города в ближайший год, до очередных выборов примара Кишинева в 2019 году.

– Думаю, он будет следующим кандидатом на выборах в 2019 году, и надеюсь, что он примет окончательное решение на этот счет. Он к этому готов, он раскрыл свой потенциал, и все это видели. Ион Чебан будет заниматься городом, и он обязательно победит. Хочу заверить кишиневцев, которые нас сейчас смотрят: за этот год Ион Чебан еще раз докажет всем, и правым тоже, что они ошиблись. Я думаю, в следующем году Ион Чебан обязательно победит и станет первым примаром-профессионалом за последние 10-15 лет, – заявил глава государства.