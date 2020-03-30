Додон: Чартерные рейсы будут организовываться только официально – через МИДЕИ (ВИДЕО)

Додон: Чартерные рейсы будут организовываться только официально – через МИДЕИ (ВИДЕО)

Руководство страны хочет, чтобы наши сограждане вернулись домой из-за границы, но из-за существующего на данный момент высокого риска того, что в страну может быть завезен коронавирус, власти вынуждены были прибегнуть к ряду ограничений. Это позволило добиться того, что ежедневно регистрируются всего 1-2 случая импорта COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что власти намерены и дальше контролировать ситуацию в этом направлении. Чартерные рейсы будут организовываться, но при соблюдении ряда условий.

– Это будет официально, через МИДЕИ, будут составляться списки, куда войдут матери с детьми, студенты, граждане, нуждающиеся в лечении, семьи. Очень прошу понимания со стороны граждан. Мы хотим, чтобы вы попали домой, и делаем для этого всё возможное. Думаю, ежедневно будет несколько утвержденных рейсов. МИДЕИ через посольства будет составлять списки, утверждать в комиссии по ЧС и согласовывать с авиакомпаниями. Вот таким образом будут организовываться чартеры, – рассказал он. 

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