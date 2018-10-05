Додон: Цель предстоящего визита в Москву – решение конкретных экономических проблем

Додон: Цель предстоящего визита в Москву – решение конкретных экономических проблем

Президент страны считает необходимым ездить чаще в те страны, где у Молдовы больше нерешенных проблем, а это, к сожалению, Российская Федерация. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

Глава государства отметил, что некоторые проблемы уже были решены благодаря его поездкам в РФ и проведенных там встречах.

– И предстоящий мой визит, который будет 31 октября в Москву, тоже имеет цель – решение конкретных экономических проблем. Я думаю, что мы достигнем договоренностей по экспорту по некоторым товарным позициям, во всяком случае мы двигаемся в этом направлении, – сказал он. 

Напомним, Игорь Додон совершит официальный визит в столицу России 31 октября и 1 ноября. В его рамках глава государства встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md