Додон – бывшим “коллегам”: Никто не забыт, ничто не забыто! (ВИДЕО)

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Наши граждане очень хорошо понимают, что происходит. Для каждого человека сейчас важно, чтобы мы с меньшими потерями вышли из этой ситуации. А кто и как справился, кто виноват, кто помогал и кто нет – в этом мы разберёмся после того, как кризис закончится. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска платформы “Президент отвечает”.

Вместе с тем, комментируя действия оппозиции, глава государства отметил, что то, что происходит сейчас в Парламенте РМ, – “очень неприятно”. Додон напомнил, что вместе с коллегами из ПСРМ он 10 лет находился в оппозиции. Иногда приходилось блокировать парламентскую трибуну, проводились митинги, был установлен палаточный городок перед зданием законодательного органа.

– Но мы себе никогда не позволяли того, что позволяют сейчас некоторые деятели – не буду называть их фамилий – которые прерывают брифинг премьер-министра или кричат на спикера, как на пенсионера, и издеваются. Уважаемые бывшие коллеги, вы на самом деле думаете, что это делает вам честь? Повторюсь: 10 лет мы были в оппозиции, но никогда не позволяли себе опускаться до того уровня, до которого опустились вы! Это показывает ваш уровень культуры как политиков. Понимаем, что у вас нет опыта, но у вас хоть немного должно быть воспитания, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что даже в политической борьбе нельзя переходить “красные линии”, тогда как нынешняя оппозиция делает это каждый день.

– И это вам аукнется. Граждане всё видят. Но кто сядет с вами за стол переговоров после этого? Или тоже так не будете подавать руку, как ваши начальники, а потом придёте и будете просить, чтобы мы вас назначали премьер-министрами или министрами? Эти вещи не забываются. Никто не забыт, ничто не забыто, – подытожил он.

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