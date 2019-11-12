Додон: Было бы хорошо, чтобы “АКУМ” не наступил на те же грабли. Завтра они могут договориться с ПСРМ о новом правительстве (ВИДЕО)

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Глава государства призывает блок “АКУМ” быть внимательнее к своим следующим действиям, учитывая то, что до сих пор они лидеры и члены блока сделали много ошибок. Об этом он заявил в рамках передачи на общественном телеканале.



– Было бы хорошо, чтобы они больше не ошибались, чтобы не наступили на те же грабли. Завтра у них есть возможность сесть за стол переговоров с социалистами и сформировать новые парламентское большинство и правительство, как этого ждут граждане. Если нет – эту ответственность возьмем на себя мы, – сказал он.