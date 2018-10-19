Додон был избран руководителем Зоны ФИДЕ 1.8, объединяющей Молдову, Беларусь и Азербайджан

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с прославленным молдавским шахматистом, гроссмейстером Виорелом Бологаном, который рассказал об участии в Конгрессе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) в начале октября в Батуми.

Как известно, новым президентом этой организации был избран представитель России, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, кандидатуру которого поддерживала и Республика Молдова. Со своей стороны Дворкович пригласил Виорела Бологана в свою команду и предложил ему должность исполнительного директора (CEO) ФИДЕ. Это назначение должно быть утверждено на заседании Президентского совета Всемирной шахматной федерации в Лондоне 8-9 ноября, отметил на своей странице в соцсети президент.

– Кроме того, господин Бологан сообщил, что я, как президент Шахматной федерации Молдовы, был избран руководителем Зоны ФИДЕ 1.8 (Молдова, Беларусь, Азербайджан). Пришли к единому мнению о том, что указанные события сыграют большую роль в развитии шахмат в нашей стране, – подчеркнул он.