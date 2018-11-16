Додон: Буду восстанавливать свободный доступ молдавских товаров на российский рынок (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня находится с рабочим визитом в Сорокском районе. В его ходе глава государства ознакомился с работой предприятия «Альфа-Нистру» – одного из самых больших производителей консервов, фруктовых и овощных соков в Республике Молдова.

Данная компания поставляет на рынок более 40 видов овощных, фруктовых и ягодных консервов из отечественного сырья. Благодаря высокому качеству и соответствию международным стандартам, большая часть этой продукции экспортируется в страны СНГ, отметил президент.

⁃ Подчеркнул, что буду прилагать усилия для создания привлекательных условий как для иностранных, так и для местных инвесторов, а также с целью восстановления свободного доступа молдавских товаров на традиционный российский рынок, – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, что в ходе недавнего визита в Москву Игорь Додон достиг договоренности с Владимиром Путиным об отмене, начиная с 1 января 2019 года, таможенных пошлин на импорт в Россию следующих молдавских товаров: овощи, фрукты (яблоки, черешня, сливы, нектарин и т.д.), фруктовые и овощные консервы, продукция виноградарства и виноделия.

⁃ Это приведет к росту конкурентоспособности наших товаров на рынке Российской Федерации. По результатам договоренностей, которые были достигнуты с российским президентом ранее, уже около 200 компаний из нашей страны получили право на экспорт собственной продукции на российский рынок, – добавил Додон.