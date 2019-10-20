Додон: Буду продвигать и поддерживать спорт и здоровый образ жизни (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Буду продвигать и поддерживать спорт и здоровый образ жизни (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с Президентом Федерации футбола Молдовы Леонидом Олейниченко Игорь Додон отправился в поселок Вадул-луй-Водэ в тренировочный лагерь национальной сборной по футболу и встретился с командой страны по футзалу. Игроки сейчас готовятся к отборочным матчам Чемпионата мира-2020 в третьей квалификационной группе против команд Азербайджана, Словакии и Черногории. Поединки состоятся 23-26 октября.

Глава государства пожелал успехов нашей команде в этом важном международном соревновании. Игорь Додон выразил уверенность в том, что у Республики Молдова есть высококлассные игроки и хороший потенциал, но его нужно эффективно реализовать для получения ощутимых результатов.

– Подчеркнул, что в качестве президента страны буду продвигать и поддерживать спорт и здоровый образ жизни, – отметил он на своей странице в соцсети.

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