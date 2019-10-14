Додон: Буду продолжать уделять особое внимание развитию регионов Республики Молдова (ФОТО, ВИДЕО)

В продолжение рабочей поездки в Гагаузскую автономию Игорь Додон отправился вместе с башканом Ириной Влах в село Чишмикиой, где в первую очередь посетил местный детский сад, построенный по указанию и при поддержке Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

– Рад видеть, что благодаря безвозмездной помощи наших зарубежных друзей малыши из этого села находятся в комфортных условиях, а администрация и сотрудники больше не беспокоятся о бытовых проблемах и могут сосредоточиться на воспитательном процессе. Пожелал коллективу дошкольного учреждения здоровья и успехов, а их подопечным – беззаботного детства и от имени Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” подарил им много игрушек, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

После этого глава государства направился в местную строящуюся церковь, где поздравил прихожан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и вместе с ними помолился во временном маленьком храме за здравие всех наших сограждан, за мир и процветание Молдовы. Игорь Додон пообещал оказать помощь в завершении строительства церкви.

Кроме того, в переполненном зале сельского Дома культуры он побеседовал с местными жителями, выслушал их просьбы, обсудил накопившиеся проблемы. Поздравил и их с большим православным праздником и заверил всех, что администрация президента продолжает уделять особое внимание развитию регионов Республики Молдова.