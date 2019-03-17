Додон: Буду прилагать все усилия для сохранения и защиты нашей веры (ФОТО)

Додон: Буду прилагать все усилия для сохранения и защиты нашей веры (ФОТО)

Сегодня, в первое воскресенье Великого поста, президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей посетил монастырь “Frumoasa” в Калараше и принял участие в Божественной литургии.

– Наш народ выжил благодаря православной вере. Как президент страны, я буду прилагать все усилия для сохранения и защиты нашей веры. Желаю всем, и особенно постящимся, крепости духа, мира и всех благ, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Первое воскресенье Великого поста именуется также Торжеством Православия. Это праздник победы православной веры над всеми ересями и заблуждениями, которые веками подтачивали веру. Это также особенный день восстановления чествования святых икон.

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