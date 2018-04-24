Додон: Буду прилагать все усилия для налаживания отношений с различными государствами Востока и Запада (ФОТО)

Игорь Додон лично передал ключи от тракторов, подаренных Президентом Республики Беларусь, примарам населенных пунктов Покровка (Дондюшанский район), Вэратик (Рышканский район) и города Вадул-луй-Водэ.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, руководители данных населенных пунктов выразили признательность за этот подарок, отметив при этом, что руководимые им населенные пункты остро нуждались в подобных тракторах, которые будут использоваться для нужд местного коммунального хозяйства – для вывоза отходов, обслуживания и ремонта дорог, очистке улиц и дорог от снега и т.д.

– Нужно отметить, что белорусские тракторы известны на весь мир. Две трети всех тракторов в Республике Молдова произведены на Минском тракторном заводе. Кстати, в одном лишь населенном пункте Покровка задействовано 120 тракторов от этого производителя. Я буду прилагать все необходимые усилия для налаживания отношений не только сотрудничества, но и дружбы с различными государствами Востока и Запада на благо нашего народа и нашей страны, – подчеркнул президент.

Глава государства повторно выразил благодарность Президенту Республики Беларусь от себя лично и от имени всего нашего народа за партию техники, переданную Республике Молдова.