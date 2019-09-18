Додон: Буду оказывать полную поддержку в разработке Национальной программы борьбы с инсультами, а также в ее успешной реализации (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял участие в открытии проходящей сегодня в Кишиневе Национальной конференции «Приоритетные действия в области политики по борьбе с инсультами в Республике Молдова». Глава государства приветствовал присутствующих на мероприятии более 250 международных экспертов из более чем 15 стран и местных специалистов в области церебральных сосудистых заболеваний и подчеркнул, что проведение в нашей стране столь масштабного научного форума – большая честь, означающая признание и высокую оценку вклада молдавских ученых в достижения европейской и мировой медицинской науки.

– Подчеркнул, что инсульты являются главной причиной инвалидности у взрослого населения и второй по распространенности причиной смертности как в общемировом масштабе, так и в Республике Молдова. Эта проблема оказывает негативное психологическое, физическое и финансовое воздействие на пациентов, их семьи, систему здравоохранения и общество в целом. Выразил уверенность в том, что проведенные встречи продолжатся, а результаты дебатов и анализа в рамках этого важного мероприятия окажут содействие улучшению качества и эффективности лечения церебральных сосудистых заболеваний, а также разработке национальной стратегии борьбы с инсультами, – отметил Игорь Додон.

Завершая свое приветственное слово, глава государства заверил присутствующих в том, что будет оказывать полную поддержку в разработке Национальной программы борьбы с инсультами, а также в ее успешной реализации.