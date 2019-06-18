Додон: Буду настаивать, чтобы новый генпрокурор был гражданином РМ (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон будет настаивать на том, чтобы генпрокурор был гражданином РМ. Об этом глава государства заявил в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что он не против специалистов из других стран, но в случае подобных должностей “это больше похоже на внешнее управление”.

– Уверен, что подавляющее большинство граждан РМ меня поддержит. Должен быть, безусловно, честный специалист – гражданин РМ. У нас таких много, просто их не замечали. Он не должен быть прокурором Додона, Санду или Нэстасе. Категорически нет, иначе мы превращаемся в Плахотнюка. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы был честный, адекватный профессионал, который пройдет конкурс и которого назначим. Согласно процедуре, он назначается президентом по предложению Совета прокуроров. Можно провести эту процедуру честно и открыто. Я не буду настаивать или продвигать каких-то кандидатов. Мне нужно, чтобы был честный профессионал-молдаванин, – сказал президент.

Додон также отметил, что профессионал должен занять и кресло главы НАЦ. Желательно, чтобы это был беспартийный человек, чтобы исключить политическую ангажированность, добавил глава государства.

– Будет открытый конкурс. Главу НАЦ мы уволили на прошлой неделе. Завтра или послезавтра, когда будет заседание парламента, можно назначить кого-то временного, пока конкурс не закончится. Нужно запускать конкурс и идти вперед, другого варианта нет. Но НАЦ не будет у кого-то в подчинении. Он должен заниматься государственными интересами, – добавил Додон.