Додон: Буду и впредь поддерживать ведение здорового образа жизни (ФОТО)

Глава государства принял участие в открытии Спортивно-музыкального фестиваля “Hai Haiduci!”, который проводится под его эгидой, а также в церемонии вручения грамот победителям соревнований по маунтинбайк-марафону на 30 км.

Старт велогонки был дан в Этно-культурном комплексе «Ватра», трасса прошла по пересеченной местности в самом сердце лесного массива Кодры. По результатам гонки I место заняли Собенников Андрей и Ротарь Анна, II место – Жунку Виктор и Климова Ирина, III место – Врабий Андрей и Ситник Милана. Помимо кубков и медалей, победители получили различные призы.

– Приветствовал участников соревнований, пожелав спортсменам успеха и новых достижений. Отметил, что для меня продвижение и развитие физической культуры и спорта в нашей стране является одним из приоритетов. Я буду и в дальнейшем поддерживать ведение здорового образа жизни, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что Спортивно-музыкальный фестиваль “Hai, Haiduci!”, который является частью программы мероприятий в рамках Года Святого Штефана Великого, господаря Молдовы, продолжается и сегодня. В нем принимают участие около 400 спортсменов-любителей и профессионалов из нашей страны и из-за рубежа.

Программа фестиваля также предусматривает проведение забега по пересеченной местности, различные спортивные конкурсы, огненное шоу и шоу иллюзионистов. Также, в рамках мероприятия состоится концерт с участием отечественных исполнителей.