Додон: Буду и дальше оказывать необходимую поддержку семьям! (ФОТО, ВИДЕО)

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Находясь накануне с визитом в Рышканском районе, президент навестил одну многодетную семью и одну пару супругов-долгожителей.

Виктор и Татьяна Романовы живут вместе 11 лет и воспитывают пятерых детей в возрасте от годика до 10 лет. Семье приходится туго, так как Татьяна – домохозяйка, а Виктор работает в садовом хозяйстве одной районной компании. Чтобы поддержать эту социально уязвимую семью, от имени Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” Игорь Додон предоставил им материальную помощь в виде продуктов питания, предметов гигиены, школьных принадлежностей, игрушек и книг.

Далее глава государства с радостью встретился с супругами Юрием и Раисой Орловыми – прекрасной парой, которая живет в согласии более 60 лет, вырастив двоих детей и помогая в воспитании двоих внуков и одного правнука.

Президент поздравил обе семьи по случаю объявленного в стране Года семьи и заверил их в том, что будет и дальше оказывать необходимую поддержку. Игорь Додон также пожелал им долгих счастливых лет, здоровья и процветания.