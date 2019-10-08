Додон: Буду и далее уделять особое внимание защите и поддержке русского языка в Молдове! (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства выступил с инициативой о реализации масштабной программы всесторонней поддержки всех дошкольных и средних учебных заведений с русским языком обучения в Республике Молдова.

Игорь Додон провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонорой Митрофановой, которая находится с визитом в Республике Молдова по случаю 10-летия открытия кишиневского представительства Агентства. Глава государства приветствовал гостью на молдавской земле и выразил благодарность российской стороне за реализацию ряда культурных, гуманитарных и образовательных проектов в Республике Молдова.

Президент РМ также подчеркнул важность углубления сотрудничества, особо отметив, что Российская Федерация является стратегическим партнером нашей страны.

В ходе беседы стороны стороны рассмотрели планы дальнейшей совместной работы с представительством Россотрудничества в Молдове. В частности, была отмечена необходимость расширения программ обучения молдавских студентов в российских вузах и переподготовки педагогических кадров в России. В этом же контексте они говорили о важности открытия филиала одного из ведущих вузов РФ в Кишиневе, чтобы молодежи нашей страны, в первую очередь русскоязычной, не пришлось покидать Молдову для учебы в других странах.

– В то же время я выступил с инициативой о реализации масштабной программы всесторонней поддержки всех дошкольных и средних учебных заведений с русским языком обучения в Республике Молдова. Считаю необходимым совместно с руководством Российской Федерации оказать финансовую, техническую, дидактическую и другую помощь молодым русскоязычным гражданам Молдовы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства заверил гостью в том, что администрация президента будет и далее уделять особое внимание защите и поддержке русского языка в нашей стране.