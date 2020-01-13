Додон: Буду и далее прилагать все усилия для поддержки людей искусства в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Буду и далее прилагать все усилия для поддержки людей искусства в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

В канун Нового года по старому стилю Игорь Додон и его супруга Галина провели незабываемый вечер в кругу актеров Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз».

Вместе со зрителями они посмотрели оперетту Исаака Дунаевского «Белая акация» в режиссерской интерпретации маэстро Юрия Хармелина, основателя и руководителя этого авторитетного в нашей стране театра.

– Меня впечатлили актерское мастерство труппы, звучавшая на сцене музыка, декорации и свет. Поблагодарил всех артистов за преданность выбранному ими ремеслу. Подчеркнул, что буду и далее прилагать все усилия для поддержки людей искусства в Республике Молдова, чтобы создать приемлемые условия для развития и продвижения культуры в нашей стране. Добавил, что будут осуществлены конкретные действия, чтобы позволить талантливым людям реализоваться на родной земле, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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