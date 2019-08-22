Додон: Буду и далее прилагать усилия для расширения доступа молдавских производителей на российский рынок (ФОТО, ВИДЕО)

Находясь с визитом в Кагульском районе, президент Молдовы Игорь Додон посетил занимающий 25 гектаров сливовый сад компании “Savitera” в селе Бурлаку.

Глава государства высоко оценил способ ведения хозяйства в этой компании, которой удается ежегодно получать до 10 тонн слив с гектара.

– Отметил, что диверсификация рынков сбыта и облегчение доступа молдавской продукции на российский рынок является приоритетом для президентской администрации. Доказательством этого служат действия по отмене таможенных пошлин на импорт многих видов фруктов и овощей на российский рынок, а также расширение списка производителей аграрной продукции, которые могут экспортировать свои товары на этот рынок. Заверил аграриев в том, что буду и далее прилагать усилия по расширению доступа на этот рынок сбыта, благодаря чему увеличится объем поставок фруктов, вырастут зарплаты аграриев, появятся новые рабочие места, – сообщил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

Стоит отметить, что в 2018 году общий объем экспорта свежих слив составил 54 тыс. тонн, из которых 38 тыс. тонн, или 70%, приходятся на российский рынок.