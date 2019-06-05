Додон: Буду добиваться продления решения об отмене таможенных пошлин Россией для молдавских товаров (ВИДЕО)

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В результате договоренности, достигнутой между Игорем Додоном и Владимиром Путиным, с 1 января текущего года 5 товарных позиций поставляются в Россию из Молдовы без пошлин. Речь, в первую очередь, идет о фруктах и овощах, консервах и вине. В рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова глава государства отметил, что несмотря на спекуляции в прессе, очевидный положительный результат от этого решения – налицо.

– Возьмите официальную статистику: за первые 3 месяца по яблокам рост 27%, по консервам – 20%, по вину – 45-47%. Это рост поставок на российский рынок. И это благодаря тому, что мы договорились о снятии таможенных пошлин. Что это означает в цифрах? За 3 месяца – это около 6 млн евро. Это около 120 млн леев, которые наши производители не заплатили в качестве таможенных пошлин в бюджет РФ. То есть, они остались для производства, текущих инвестиций, оборотных средств. В годовом исчислении – это 500 млн леев, почти что весь фонд госсубсидирования сельского хозяйства. Эффект, конечно, есть, – рассказал глава государства.

Однако 1 июля срок этих преференций заканчивается. Президент не намерен оставлять этот вопрос без внимания.

– Это один из вопросов, которые я должен обсудить в ближайшее время в Санкт-Петербурге с Дмитрием Николаевичем (Козаком – прим.ред.), может быть, неформально, и с другими руководителями. Нужно принять принципиальное решение. Буду добиваться продления преференций для наших производителей. Начинается новый сезон, и ко мне уже обратились несколько сотен граждан с просьбой продлить эти преференции и дальше. Российская сторона не против, но правительство – то же, которое давало санкции, не пускало недавно журналистов и т. д. Российская сторона говорит о проблеме правительства и риске реэкспорта. В первом квартале этого года несколько тысяч тонн яблок были импортированы из Украины. Российские партнеры говорят: «А где гарантии, что эти яблоки из Украины, которые мы не принимаем на наш рынок, не зашли к вам?». Поэтому, если не будет создано нормальное правительство в ближайшее время, мне будет непросто убедить коллег из России продлить это. До бесконечности это невозможно – нужно начинать работать с российскими партнерами не только на уровне президента, но и на уровне правительства, – отметил Додон.

По словам главы государства, Молдова пока может ответить России только дружелюбием народа и президента. Тем временем Российская Федерация хочет одного: чтобы у нас была внятная, открытая, дружелюбная позиция, уверен Додон.

– Они нам помогают – обычно, с другими странами, после того, что сделало наше правительство, были бы зеркальные ответы, и так и происходит. Но российские коллеги очень взвешенно и мудро подошли к этому вопросу по моей просьбе, и мы сохранили десятки тысяч рабочих мест. Десятки тысяч людей не уехали из РМ. Но это не может продолжаться до бесконечности. Когда правительство и парламент бьют по России, а они остаются открытыми, у них тоже внутри есть вопросы. Поэтому нужно побыстрее определяться с правительством и его позицией по поводу дружеских отношений со всеми: и с Западом, и с Востоком, – подытожил он.