Додон: Будем жестко наказывать тех, кто попытается “нажиться” на ситуации с коронавирусом (ВИДЕО)

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Президент РМ Игорь Додон посетил сегодня клиническую больницу имени Тома Чорбэ. Глава государства проверил готовность этого учреждения в связи с коронавирусом.

Игорь Додон удостоверился в том, что в этой больнице есть несколько десятков мест для возможного размещения пациентов. Кроме того, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила о том, что специальные отделения, в случае необходимости, могут быть оборудованы и в других учреждениях.

– Я считаю, что правительство справляется с этой ситуацией и предприняло все необходимые меры как на границе, так и внутри страны, чтобы мы могли оказать помощь. Если будет нужно, мы готовы созвать заседание Высшего совета безопасности по этому поводу, – сказал он.

Игорь Додон призвал граждан не паниковать, а представителей политических партий – не политизировать этот вопрос.

– Слишком много спекуляций, и иногда паника становится гораздо более опасной, чем то, что может произойти на самом деле. Вы знаете, что этому вирусу, в большей степени, подвержены люди третьего возраста, все случаи смерти – это люди от 70 лет и выше, не было ни одного летального случая у детей. Мы должны быть внимательны, а граждане, возвращающиеся из других стран, должны честно говорить, где они были, потому что некоторые скрывают это, – добавил президент.

Глава государства также предупредил тех, кто намерен попытаться заработать на коронавирусе, что сделать это у них не получится.

– Не пытайтесь заработать на этом деньги, повышать цены, заниматься спекуляциями. По отношению к тем, кто захочет это сделать, будут очень жесткие меры, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что здоровье населения – вопрос национального значения, а потому он будет продолжать держать эту ситуацию под личным контролем.