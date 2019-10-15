Додон: Будем всемерно поддерживать деятельность свободных экономических зон Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе рабочей поездки на север Игорь Додон ознакомился с деятельностью Свободной экономической зоны «Бельцы». Несмотря на то, что СЭЗ «Бельцы» – самая «молодая» из семи свободных экономических зон Молдовы, развивается она динамичнее всех. В нее входят 17 участков, расположенных в пяти районах; она включает около 70 резидентов.

За девять лет работы Свободная экономическая зона «Бельцы» привлекла свободных инвестиций более чем на 200 млн. долларов, создала 11 тыс. рабочих мест, а объем промышленного производства достиг 4 млрд. леев.

Глава государства приветствовал деятельность СЭЗ «Бельцы», отметив что свободные экономические зоны играют важную роль в развитии экономики нашей страны. Здесь создан благоприятный для инвестиций налоговый режим, благодаря которому в экономике Республики Молдова появились новые отрасли, такие как автомобильная, обеспечивающая связь экономики страны с мировой экономической системой. Так, компании-резиденты СЭЗ нашей страны являются партнерами крупнейших автопроизводителей мира.

– Свободные экономические зоны становятся важным звеном переноса самых современных и совершенных технологий в экономику Республики Молдова, и мы будем всемерно поддерживать их деятельность, – отметил президент на своей странице в соцсети.