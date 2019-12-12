Додон: Будем строить детсады и школы, а не покупать танки! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Будем строить детсады и школы, а не покупать танки! (ФОТО, ВИДЕО)

«А наши военные будут обучаться на качественной советской технике», – подчеркнул глава государства. 

Сегодня в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Игорь Додон проинспектировал завершающий этап тактических учений с боевыми стрельбами «Северная крепость-2019». Говоря о проблемах, с которыми сталкивается личный состав Национальной армии, президент сообщил, что будет изучена возможность повышения зарплат военнослужащих.

– Касаясь вопроса технического оснащения, пояснил, что приоритетом нынешней власти является рост благосостояния граждан, поэтому мы не станем покупать танки, а будем строить детские сады и школы. А наши военные будут обучаться на качественной советской технике, – отметил он. 

Глава государства также пообщался с солдатами и пообедал вместе с ними. Напомним, сегодня Игорь Додон совершает визит в Бельцы.

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