Додон: Будем прилагать усилия для повышения зарплат работникам медицинской системы и оснащения всех медучреждений необходимым оборудованием (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил сегодня Муниципальную клиническую больницу имени Святого Архангела Михаила, недавно отметившую 190-летие со дня основания.

Глава государства поздравил медперсонал учреждения со знаменательной датой и вручил директору Михаю Чобану Орден Почета, который по этому случаю был ранее присужден Республиканской клинической больнице. Кроме того, за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения, за содействие усовершенствованию лечебно-профилактического процесса и высокий профессионализм президент вручил государственные награды группе медицинских работников данного учреждения.

– Выразил благодарность коллективу врачей за ежедневный труд и заботу о пациентах, за профессионализм и качество предоставляемых услуг. Подчеркнул, что с целью улучшения ситуации в медицинской системе мы будем прилагать усилия для повышения зарплат работникам этой системы и оснащения всех медицинских учреждений страны современным оборудованием, соответствующим международным стандартам, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Согласно историческим сведениям и архивным документам, эта больница была построена в 1829 году при церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила. В настоящее время это медицинское учреждение ежегодно оказывает помощь примерно 13 тысячам пациентов, имеет 290 койкомест и около 500 работников. Кроме того, это первое медицинское учреждение, оказавшее помощь лицам с ограниченными возможностями и заложившее клиническую основу Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану.