Додон: Будем и далее сплачивать молдавскую диаспору во всех уголках мира (ФОТО)

В ходе визита в Российскую Федерацию президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с представителями молдавской диаспоры Санкт-Петербурга.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, беседа прошла в тёплой, дружественной атмосфере. Ему было задано множество конкретных вопросов экономического, культурного, а также предвыборного характера.

– Как и на встрече с диаспорой в Москве, я рассказал о результатах договоренностей, которых мы достигли с Владимиром Путиным в отношении амнистирования граждан РМ, нарушивших положения ст. 26, п.4 и п.8, и ст. 27, пп. 12-14, Федерального закона «О порядке выезда с территории Российской Федерации и въезда на территорию Российской Федерации». Пояснил, что гражданам нашей страны, которые входят в эту категорию лиц, аннулируют запрет на въезд на территорию Российской Федерации, и начнется отсчет нового срока законного пребывания на территории России при условии, что они покинут территорию РФ не позднее 1 февраля 2019 года и вернутся на территорию РФ не ранее 15 марта 2019 года, – сообщил Додон.

Кроме того, президент рассказал о выдвинутой им инициативе по переходу к смешанной избирательной системе, которая предусматривает депутатские мандаты для диаспоры. В этом контексте участники встречи говорили о необходимости открытия большего количества избирательных участков на территории Российской Федерации, где проживают и работают более полумиллиона граждан Республики Молдова.

Также наши соотечественники приветствовали решение России об отмене с 1 января 2019 года импортных пошлин на фрукты, овощи, консервы и винодельческую продукцию из Молдовы. По их словам, молдавская продукция крайне востребована на рынке РФ.

Кроме того, граждане Молдовы, проживающие и работающие в России, с радостью восприняли информацию об увеличении количества мест в Российских вузах для молдавских студентов. Договоренность об этом была достигнута с президентом России.

– Наши сограждане считают такие встречи крайне важными и необходимыми, поскольку у них есть возможность проконсультироваться напрямую с главой государства по проблемам, с которыми они сталкиваются. Будем и далее вести диалог и сплачивать молдавскую диаспору во всех уголках мира, – подытожил президент.