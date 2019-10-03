Додон: Будем добиваться снятия всех ограничений для молдавских производителей (ВИДЕО)

Благодаря льготам в отношении молдавских товаров, о которых договорились Игорь Додон и Владимир Путин, есть рост экспорта. Однако на этом глава государства останавливаться не намерен. В эфире передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” президент рассказал, что он собирается предпринять дальше в этом направлении.

– Мы будем добиваться снятия всех ограничений для молдавских экспортеров. Для этого было бы неплохо начать на уровне экспертов трехсторонние консультации между Молдовой, ЕС и РФ. Речь идет о некоторых вещах, которые есть в соглашениях о свободной торговле с ЕС и СНГ – то, что касается сертификации, стандартов и т. д. Мы должны убедить наших российских партнеров в том, что реэкспорт товаров из Европы через Молдову в Россию не несет никаких рисков, благодаря подписанным соглашениям. Я это не раз обсуждал и в Москве, и в Брюсселе. Думаю, это будет серьезным шагом к тому, чтобы мы полностью либерализировали всё, что касается экспорта в РФ. Мы работаем в этом направлении, но нужно, чтобы правительство тоже работало. Но они смотрят на эту тему, как будто боятся чего-то горячего, что нужно обходить. Но это невозможно долго обходить. Пусть берут пример с администрации президента, которая свободно и без проблем общается со всеми и высказывает свою позицию и на Западе, и на Востоке. Наши партнеры это ценят, – сказал он.