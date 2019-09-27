Додон: Борьба с терроризмом – моральное и политическое обязательство всех демократических стран (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь и Галина Додон посетили накануне “Ground Zero” – место, на котором стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенные в результате террористических атак 11 сентября 2001 года.

Супруги почтили память жертв этого беспрецедентного в истории теракта и выразили искреннее сочувствие американскому народу, пострадавшему 18 лет назад.

– Я твёрдо убеждён в том, что борьба с терроризмом – моральное и политическое обязательство всех демократических стран, – отметил президент на своей странице в соцсети.