Додон: Большинство молдавских граждан – за дружбу с РФ и за то, чтобы Молдова оставалась в СНГ (ВИДЕО)

Глава государства выступил на неформальном саммите СНГ в Москве, в котором он принял участие по приглашению Владимира Путина.

Президент отметил, что для него лично и для Республики Молдова очень важно и почетно участвовать в этом мероприятии.

Вы знаете, что большинство молдавских граждан выступают за дружбу с РФ и за то, чтобы Молдова оставалась в СНГ и, более того, пошла дальше по некоторым интеграционным проектам, которые есть в рамках Содружества. Цифры говорят сами за себя – в этом году у Молдовы был рост торговли практически со всеми странами СНГ. 2017 год был очень непростым, но РМ подписала меморандум с ЕАЭС. Этот шаг был сделан впервые. Этот год был непростым в наших многосторонних отношениях, потому что президент Молдовы участвует активно в работах СНГ, но на уровне правительства во второй половине года были определенные резервы. Но я хочу вас заверить, что молдавский народ думает по-другому, не так, как пока что парламентское большинство, – сказал он.

Глава государства отметил, что и Россию, и Молдову ждет непростой год, так как в обеих странах пройдут выборы. Однако он выразил уверенность, что в следующем году всем государствам удастся выйти на другой уровень взаимоотношений в рамках СНГ.

В то же время Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за достигнутые на двухстороннем уровне с РФ результаты – в том, что касается торговли, а также решения проблем молдавских мигрантов. В заключение президент пожелал успешного года для всех стран.