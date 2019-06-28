Додон: “Битва за Кишинев” должна быть без геополитики (ВИДЕО)

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В Молдове грядут всеобщие местные выборы, в ходе которых предстоит, в том числе, избрать нового генерального примара Кишинева. Для того чтобы предвыборная кампания и ее итоги действительно пошли на пользу муниципию, необходимо, чтобы потенциальные кандидаты на пост мэра говорили не о геополитике, а о решениях реальных проблем столицы. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

Глава государства считает, что самой сильной будет предвыборная «битва за Кишинев», потому что в остальных районах приблизительный расклад сил и политических предпочтений граждан известен.

– Я не думаю, что в районах, на уровне наших партий, будут серьезные битвы, такие, которые бы смогли привести к трещинам в нашей коалиции. Чувствительным объектом станет Кишинев, поэтому, я считаю, что мы должны договориться на берегу. Конечно, у нас будет свой кандидат, у них – свой. Но мы должны договориться, что в кампанию по Кишиневу наши кандидаты идут с чисто техническими, профессиональными посылами, без какой-либо геополитики. Потому что демократы попытаются воспользоваться ситуацией, начнется очернение, русские танки и унионисты. Понятно, что у кандидатов от наших партий – самые высокие шансы в Кишиневе, поэтому, мы должны договориться, что в кампании наши кандидаты говорят исключительно о проблемах муниципия, – сказал он.

Игорь Додон сообщил, что окончательное решение по поводу кандидата от ПСРМ на пост генпримара столицы еще не принято, но, вероятнее всего, им станет секретарь по идеологии партии, вице-председатель парламента Ион Чебан В то же время ведется работа по отбору кандидатов на пост примаров во всех населенных пунктах, сказал глава государства. В то же время, он констатировал, что сейчас у Молдовы появился уникальный шанс по-настоящему сплотить общество, которое разделяли по геополитическому и по национальному признакам на протяжении 27 лет независимости страны.

– Если нам удастся сохранить эту коалицию, и я сделаю все возможное для этого, на максимально длительный период, на 4 года, то это даст для РМ уникальный шанс. На протяжении 27 лет РМ была разделена на прорусских и прорумын. Эта коалиция, которая была создана, дает нам уникальный шанс объединить общество. Понятно, что маргиналы останутся как на левом, так и на правом фланге. Но если нам удастся сохранить эту коалицию на 3-4 года, я думаю, настанет этап, когда для людей не будет так важна геополитическая или идеологическая ориентированность партии, потому что партии тогда начнут бороться программами, идеями, различными решениями на благо РМ. Я именно этого хочу, – отметил глава государства.