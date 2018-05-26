Додон: Без сильной России Молдова не сможет решить свои проблемы (ВИДЕО)

Молдова находится в очень непростой ситуации, в которой тяжело сохранять нейтралитет. Когда маленькие страны ставят перед выбором, происходит катастрофа, заявил в эфире программы “60 минут” на телеканале “Россия-1” находящийся с визитом в Санкт-Петербурге президент Игорь Додон.

– Обычно, когда большие геополитические игроки между собой ссорятся, в первую очередь страдают маленькие страны, такие, как Молдова. Мы попали в очень непростую ситуацию. США и Европейский союз пытаются использовать Молдову в своей геополитической борьбе против России, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что единственный выход для таких стран, как наша – иметь хорошие отношения с соседями – и с Западом, и с Востоком.

– Я за стратегическое партнерство с Россией. Мы понимаем, что у нас рядом Европейский союз, у нас общая граница. Мы всегда должны исходить из нашего национального интереса, и я уверен, что большие игроки нас поймут, — пояснил он.

В то же время глава государства выразил уверенность, что Молдова может стать мостом между Западом и Востоком, однако без сотрудничества с Россией решить накопившиеся в стране проблемы – не получится.

– Нам нужно сохранять государственность, нам нужно объединять страну, нам нужно решить приднестровскую проблему, но без хороших отношений с Россией это невозможно…Без сильной России Молдова не сможет решить те проблемы, с которыми сталкивается. Если Запад и Россия договорятся, то и нам будет легче решать эти проблемы, – подытожил он.