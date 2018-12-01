Додон: Без православной веры у Молдовы нет будущего (ФОТО)

Додон: Без православной веры у Молдовы нет будущего (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня совершает рабочую поездку в Гагаузскую автономию, где вместе с руководством региона принимает участие в освещении иконостаса в муниципии Комрат, в литургии в церкви села Джолтай и в открытии участка дороги в селе Гайдар.

Вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах глава государства посетил Собор Святого Иоанна Крестителя в Комрате, где принял участие в чине освящения иконостаса, который был восстановлен при его личной поддержке.

Пожелал присутствовавшим в церкви прихожанам мира и благополучия. Подчеркнул, что мы должны беречь православную веру, которая нас объединяет и делает сильнее. Без православной веры у Республики Молдова нет будущего! – отметил президент на своей странице в соцсети.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Комментарии (1)

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md