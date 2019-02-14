Додон: «Банка де економий» – цветочки по сравнению с «Молдтелеком» (ВИДЕО)

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Либо власти слишком уверены в своих силах, либо знают, что проиграют выборы, и поэтому пытаются ухватить, что успеют. Так президент страны Игорь Додон прокомментировал намерение кабинета министров продать 51% акций «Молдтелеком» и 100% акций предприятий электрических сетей. Заявление было сделано в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова.

– Уму не поддается: в предвыборной кампании правительство, которое уходит – будет новое правительство либо повторные выборы – принимает решение о приватизации? Любой нормальный человек по этому поводу подумает: «Вот сволочи, хотят еще что-то украсть». Они хотят забрать, что еще осталось. Но эффект будет обратным. Как можно продать «Молдтелеком» в ситуации перед выборами, в период кризиса? Это же актив государства, который приносит в госбюджет сотни млн. леев, – сказал он.

Глава государства также считает, что то, что произошло с «Банка де економий» – цветочки по сравнению с «Молдтелеком».

– «Молдтелеком» как предприятие, как инфраструктура – в десятки раз важнее «Банка де економий». Если цена банка была в районе нескольких сотен млн., то здесь речь идет о нескольких млрд, – пояснил Додон.

Президент отметил, что данное намерение нужно приостановить любыми возможными путями, и что он заблокирует это решение правительства, если сможет.

– Если сделать это по-срочному за 2-3 недели – это не пойдет дальше. Если дать этому дальнейший ход – последующему парламенту и правительству придется аннулировать абсолютно все сделанное в этот период. Речь идет и об электросетях: почему мы их должны отдавать? Во всем мире существуют важные активы, которые государство держит у себя в приоритете. Мне кажется, роль государства должна быть решающей в областях, связанных с телекоммуникациями, энергетикой, инфраструктурой и другими стратегическими областями. Если мы их отдаем – что у нас за государство? Моя твердая позиция: нужно приостановить любые приватизации. Особенно в предвыборный период, за 5-6 дней до выборов – это вызывает очень много подозрений. Напомню, что в 2014 году в предвыборный период украли миллиард долларов. Мы до сих пор этим занимаемся, но этот вопрос так и не решен. Это весьма опасно для всех граждан Молдовы, – подытожил Додон.