Додон: Аморальные фестивали в Молдове должны быть объявлены вне закона

Каждый ребёнок должен воспитываться только в семье, а семья – это исключительно союз мужчины и женщины, отца и матери. Об этом президент страны Игорь Додон заявил на открытии Всемирного конгресса семей в Кишиневе.

Глава государства выразил уверенность в том, что альтернативой активно распространяемой антисемейной идеологии должна стать философия, направленная на укрепление института семьи, в основу которой должен быть положен приоритет традиционных семейных ценностей. Он подчеркнул, что не все разделяют эту точку зрения.

– Хочу отдельно остановиться на пропаганде явлений, оскорбляющих наши ценности и общественную мораль. Я убеждён: такой пропаганде не должно быть места в нашем обществе. Проведение фестивалей и других мероприятий, способствующих распространению аморальных принципов, должно быть решительно осуждено, вплоть до объявления их вне закона, – выразил уверенность Игорь Додон.

Напомним, сегодня в Кишиневе открылся Всемирный конгресс семей. Мероприятие проходит под патронатом главы государства.