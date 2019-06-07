Додон: Альянса ПСРМ-ДПМ не будет! (ВИДЕО)

“Пусть требуют дальше, этого альянса не будет”, – так президент страны Игорь Додон прокомментировал тот факт, что у парламента собрались люди, которые требуют создания альянса между социалистами и демократами.

– У нас есть наша позиция, позиция Партии социалистов, очень последовательная. Мы не играем. Как мы сказали, по той формуле мы и шли. Менять сейчас позицию, идти с демократами, потому что этого требуют несколько тысяч человек? Есть и другие, более 400 тысяч человек, которые голосовали за социалистов и за то, чтобы полностью изменить систему. Если бы мы создали альянс с “АКУМ” – было бы полное изменение, а с демократами – какое было бы изменение? Плюс-минус было бы то же самое, – сказал он.