Додон: Альянса ПСРМ-ДПМ не будет! (ВИДЕО)

Додон: Альянса ПСРМ-ДПМ не будет! (ВИДЕО)

“Пусть требуют дальше, этого альянса не будет”, – так президент страны Игорь Додон прокомментировал тот факт, что у парламента собрались люди, которые требуют создания альянса между социалистами и демократами. 

У нас есть наша позиция, позиция Партии социалистов, очень последовательная. Мы не играем. Как мы сказали, по той формуле мы и шли. Менять сейчас позицию, идти с демократами, потому что этого требуют несколько тысяч человек? Есть и другие, более 400 тысяч человек, которые голосовали за социалистов и за то, чтобы полностью изменить систему. Если бы мы создали альянс с “АКУМ” – было бы полное изменение, а с демократами – какое было бы изменение? Плюс-минус было бы то же самое, – сказал он. 

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