Додон: Альянс сделал для себя в парламенте ремонт за счет госбюджета, а я не потратил ни бана общественных денег на президентуру (ВИДЕО)

Президент Молдовы дал жёсткий отпор тем, кто критикует его за ремонт президентуры и напомнил в этом контексте о том, что после 7 апреля 2009 года, когда состоялась попытка госпереворота, альянс отремонтировал здание парламента за 1 млрд леев, тогда как ему удалось восстановить здание президентуры, не притронувшись к государственным деньгам.

Такое заявление он сделал в ходе передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”.

– Около 1 миллиарда леев вложили в ремонт парламента. Я не видел большой реакции среди тех, кто меня сегодня критикует, на счёт того, почему отремонтировали только парламент, и почему это было сделано за государственные деньги. За миллиард леев можно было тогда сделать много детских садов, школ, дорог и т.д. Альянс сделал для себя в парламенте ремонт, а всё, что касается символов государственности – их не интересовало. Все эти годы мы не видели, чтобы они укрепляли государственность Молдовы, – сказал Додон.

Он также отметил, что здание президентуры было отремонтировано не в качестве офиса лично его и его администрации, а как символ государственности Республики Молдовы, который не закреплен к какой-либо партии или человеку, а останется на счету страны, вне зависимости от того, кто в ней будет править.

– Когда я стал президентом, я сказал, что здание президентуры, которое находится в центре Кишинёва, не должно стоять в таком виде, в котором оно было, и что я найду возможность отремонтировать его не за государственные деньги. Я очень благодарен нашим турецким партнёрам, которые взяли на себя все траты на ремонт президентуры. Я считаю, что на данном этапе это одно из самых красивых зданий Кишинёва. А с декабря текущего года раз в 2 недели мы будем устраивать день открытых дверей. В субботу или в воскресенье желающие, школьники, дети будут иметь возможность подойти и осмотреть всё даже изнутри, – сообщил глава государства.

Президент также рассказал, что в возобновлённом здании имеется около 80 кабинетов, что как раз соответствует штату администрации президента. Здание уже практически готово, инаугурация состоялась в день визита Эрдогана, осталось лишь привезти всю мебель. После этого президент со своей командой смогут переехать. Это, по подсчётам президента, состоится приблизительно в начале декабря.

Кроме этого, Игорь Додон отметил, что в идеале оба здания, парламент и президентуру, должны были отреставрировать те, кто их сжигал и те, кто это всё организовал. По его мнению, это один из принципиальных вопросов, вместе с кражей миллиарда, и к этой теме президент планирует вернуться после парламентских выборов.

– Мы должны разобраться всё-таки, что же там было. И я не думаю, что по истечении какого-то срока их нельзя будет наказать. Нет, надо привлекать и надо разбираться. И мы будем разбираться, я уверен, – сказал он.