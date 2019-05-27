Додон: АКУМ провалил переговоры, выставив заведомо невыполнимые условия

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Формирование правящего большинства и правительства в новом парламенте Молдовы провалилось из-за неконструктивной позиции проевропейского блока “АКУМ”. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью ТАСС.

– Они виноваты в провале переговоров, так как выставили заведомо невыполнимые условия, потребовав предоставить им всю власть в стране. Правые убеждены, что социалисты, которые победили на выборах, получив более 35 из 101 мандата в парламенте, должны проголосовать за назначение на все ключевые посты в парламенте и правительстве представителей “АКУМ”, которые контролируют 26, а сами – остаться в стороне, – сказал Додон.

Вместе с тем, президент в очередной раз подчеркнул, что социалисты проявили гибкость, оставив в стороне идеологические разногласия и предложив сформировать стабильную коалицию и правительство на ближайшие четыре года. Глава государства считает, что причиной провала стали разногласия внутри “АКУМ”, лидеры которого, Майя Санду и Андрей Нэстасе, не могут поделить власть между собой.

– Как президент, я сделал все возможное, чтобы помочь им договориться, несмотря на постоянные оскорбления в мой адрес, – заметил он. Он напомнил, что, прибыв для консультаций в его резиденцию, лидеры “АКУМ” демонстративно отказались пожать руку главе государства, допустили непозволительные нападки в СМИ как по отношению к нему, так и к социалистам. По словам Додона, если еще два месяца назад среди социалистов и их избирателей было много тех, кто призывал договариваться с “АКУМ”, чтобы лишить власти правящую Демократическую партию, то теперь таких очень мало. – Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника – Дня Победы. Чего только стоит заявление Санду и ее коллег, что “в этой войне нет победителей”, их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают, – пояснил президент.

В рамках интервью глава государства выразил убежденность в том, что “за две недели, которые остались от отведенного на формирование правящего большинства и правительства, позиция “АКУМ” вряд ли не изменится”. По его мнению, в этой ситуации президенту придется распустить парламент, несмотря на то, что досрочные выборы Игорь Додон продолжает считать нежелательным для Молдовы сценарием.