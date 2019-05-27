Додон: АКУМ провалил переговоры, выставив заведомо невыполнимые условия

Формирование правящего большинства и правительства в новом парламенте Молдовы провалилось из-за неконструктивной позиции проевропейского блока “АКУМ”. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью ТАСС.
– Они виноваты в провале переговоров, так как выставили заведомо невыполнимые условия, потребовав предоставить им всю власть в стране. Правые убеждены, что социалисты, которые победили на выборах, получив более 35 из 101 мандата в парламенте, должны проголосовать за назначение на все ключевые посты в парламенте и правительстве представителей “АКУМ”, которые контролируют 26, а сами – остаться в стороне, – сказал Додон.
Вместе с тем, президент в очередной раз подчеркнул, что социалисты проявили гибкость, оставив в стороне идеологические разногласия и предложив сформировать стабильную коалицию и правительство на ближайшие четыре года. Глава государства считает, что причиной провала стали разногласия внутри “АКУМ”, лидеры которого, Майя Санду и Андрей Нэстасе, не могут поделить власть между собой.
– Как президент, я сделал все возможное, чтобы помочь им договориться, несмотря на постоянные оскорбления в мой адрес, – заметил он.
– Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника – Дня Победы. Чего только стоит заявление Санду и ее коллег, что “в этой войне нет победителей”, их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают, – пояснил президент.
В рамках интервью глава государства выразил убежденность в том, что “за две недели, которые остались от отведенного на формирование правящего большинства и правительства, позиция “АКУМ” вряд ли не изменится”. По его мнению, в этой ситуации президенту придется распустить парламент, несмотря на то, что досрочные выборы Игорь Додон продолжает считать нежелательным для Молдовы сценарием.