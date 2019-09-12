Додон: Аэропорт “Маркулешты” должен быть использован в интересах государства (ВИДЕО)

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Члены Высшего совета безопасности рассмотрели на сегодняшнем заседании и ситуацию вокруг аэропорта “Маркулешты”, который является важным активом государства и располагает и необходимой инфраструктурой.

Игорь Додон напомнил, что несколько лет назад было принято решение создать на территории этого аэропорта свободную экономическую зону.

– Сегодня я запросил всю информацию, чтобы на следующем заседании ВСБ мы решили, как мы будем использовать этот актив в интересах государства, – сказал Додон.

Глава государства также в очередной раз напомнил, что он выступает за открытие еще хотя бы двух международных аэропортов в Молдове: на севере и на юге.

– Мы должны посмотреть, какая есть инфраструктура, какие необходимы вложения. Я твердо уверен, что если мы откроем еще 1-2 аэропорта, в первую очередь, будет развиваться региональная инфраструктура, а во-вторых, благодаря конкуренции, и цены будут ниже, так как сегодня Международный аэропорт Кишинева является монополистом, – добавил он.