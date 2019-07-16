Додон: Администрация президента окажет всю необходимую поддержку профсоюзам страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с членами Совета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Участники беседы провели обмен мнениями по нынешней ситуации в Республике Молдова, по проблемам, с которыми сталкиваются трудящиеся страны, а также профсоюзные организации. Особое внимание они уделили изучению предложений по совершенствованию законодательства с целью повышения качества жизни граждан и условий труда.

– Отдельный вопрос повестки дня – трудности, связанные с принятием и исполнением Закона №270 (о зарплатах в публичном секторе) и вызванные недостатком средств, предусмотренных в бюджете для покрытия расходов по этому закону. Заявил, что в настоящее время правительство работает над поправками к бюджету, чтобы перенаправить суммы, необходимые для выплаты зарплат бюджетникам. Кроме того, подчеркнул, что администрация главы государства готова обсудить и поддержать предложения профсоюзов относительно поправок в Закон №270, а также касаемо пакета законопроектов по бюджетно-фискальной политике на будущий год, особенно в части по поводу доходов трудящихся, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В свою очередь, члены Совета НКПМ отметили тот факт, что они хотели бы наладить более тесное взаимодействие с администрацией президента, новым правительством и парламентом для более эффективного решения проблем, представляющих интерес для трудящихся. В ответ на это Игорь Додон подчеркнул, что администрация главы государства разработает и будет продвигать политику, направленную на обеспечение прав трудящихся, и окажет всю необходимую поддержку профсоюзам страны. В связи с этим он также добавил, что будет создана постоянная площадка для коммуникации, чтобы НКПМ мог максимально быстро и эффективно информировать президента.