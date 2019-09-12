Додон: Администрация президента окажет всю необходимую поддержку местным производителям (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение поездки в Чимишлийский район Игорь Додон ознакомился с деятельностью аграрного предприятия Basan-Agro, у которого 80 гектаров ореховых и абрикосовых деревьев. Кроме того, на площади более 100 гектаров выращивается десяток сортов винограда, который дает ежегодно примерно тысячу тонн урожая.

В то же время у компании есть холодильник вместимостью 900 тонн, а в настоящее время строится помещение для сушки фруктов и овощей. Благодаря таким производственным мощностям компания Basan-Agro экспортирует 70% своей продукции. Товар вывозится в Россию, Румынию, Польшу Латвию, и хозяйство планирует расширять рынки сбыта.

– Констатировал существенный рост экспорта нескольких категорий молдавских товаров агропромышленной группы на российский рынок, что стало возможным благодаря моим личным договоренностям с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подчеркнул, что администрация президента всегда будет принимать во внимание интересы и потребности местных производителей и окажет им всю необходимую поддержку, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.