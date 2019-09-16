Додон: Администрация президента готова оказывать поддержку всем населенным пунктам страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Кириллом Татарлы, депутатом Парламента Республики Молдова, избранным по одномандатному округу, бывшим председателем Тараклийского района. Татарлы предложил главе государства обсудить ситуацию в районе, который он недавно возглавлял, а также ту помощь, которая может быть оказана региону для его социально-экономического развития.

Так, предлагается оказать поддержку в дальнейшей реализации начатых ранее проектов: реконструкция дорог, поддержка дошкольных учреждений, уличное освещение, привлечение резидентов и инвесторов к работе Свободных экономических зон «Тараклия» и «Твардица», включение винодельческих предприятий района в список экономических агентов, имеющих право экспортировать товар на российский рынок, открытие колледжа при Тараклийском университете и т.д. Кроме того, депутат выступил за принятие во втором чтении Закона об особом этнокультурном статусе Тараклийского района.

– Подчеркнул, что администрация президента готова оказать поддержку всем населенным пунктам нашей страны, включая Тараклийский район, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.