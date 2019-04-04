Додон: ACUM хочет руками социалистов получить всю власть в стране, а ПСРМ оставить в оппозиции?

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Все понимают, что социалисты и ACUM никогда не смогут править страной вместе. Их возможное сотрудничество может быть временным, на очень короткий период. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью ТАСС.

– Их лидеры (ACUM – прим. ред.) ведут себя более чем странно. Сначала они отказались от переговоров с социалистами. Затем потребовали предоставить руководящие должности своим лидерам: спикера парламента — Андрею Нэстасе и премьера — Майе Санду, и поддержать выдвинутый ими пакет “антиолигархических” законопроектов. Затем все же приняли приглашение президента прийти на консультации, но, явившись к нему в резиденцию, демонстративно, перед камерами, отказались пожать ему руку. После первой встречи я пригласил их продолжить консультации, но они отказались и на следующую уже не пришли. Получается, имея всего 26 из 101 мандата в парламенте, ACUM хочет руками социалистов получить всю власть в стране, заняв посты и спикера, и премьера, и поддержку выдвинутых ими законопроектов, а социалистов оставить в оппозиции? – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что социалисты никогда не откажутся от своего курса на сближение с Россией и никогда не согласятся на вступление республики в НАТО, за которое выступает ACUM. Он также обратил внимание на то, что многие депутаты, прошедшие от этого блока в парламент, известны своей антироссийской позицией, являются ярыми сторонниками объединения с Румынией, автокефалии Молдавской православной церкви, что приведет к расколу среди верующих, а один из лидеров блока даже судится с Митрополитом Молдовы и епископом Маркелом.

– Все понимают, что социалисты и ACUM никогда не смогут править страной вместе. Их возможное сотрудничество может быть временным, на очень короткий период, – добавил Додон.

Ранее, в интервью другому изданию, Додон заявил, что блок попал в цугцванг и упустил всякую возможность изменить что-либо в стране.