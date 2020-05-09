Додон: 9 мая – праздник Победы, принадлежащей, в том числе, Молдове и молдаванам! (ФОТО)

Глава государства выступил с поздравительным посланием ко всем жителям нашей страны.

Ниже публикуем текст без сокращений:

Дорогие соотечественники,

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,

Примите искренние поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Победа 1945 года имеет огромное значение для всего мира, и особенно для народов бывшего Советского Союза, которые ценой миллионов жизней, благодаря высочайшей воле и патриотизму внесли основной вклад в свержение нацистской диктатуры в Европе.

Великая Победа – это событие особой значимости для политики мира и международного сотрудничества, ибо антигитлеровская коалиция, созданная силами СССР, США, Великобритании и других стран, сыграла также значительную роль в борьбе с фашизмом.

9 мая – праздник Победы, принадлежащей, в том числе, Молдове и молдаванам. Более 400 тысяч выходцев из Молдовы воевали с фашистскими захватчиками в рядах Красной Армии, Движения Сопротивления, в партизанских отрядах, в подполье. Более 100 тысяч молдавских воинов погибли в боях за независимость Родины и освобождение европейских народов от ужасов фашизма.

Дорогие ветераны! Примите слова глубокого уважения и самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и силы духа. Для всего народа Республики Молдова вы – живой символ героизма и преданности Родине. Поздравляю также с этим большим праздником вдов и родных участников и павших в войне.

Вечная слава Героям Отечества!