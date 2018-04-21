Додон: 30% депутатов Парламента РМ должны избираться из числа представителей других национальностей (ВИДЕО)

В Молдове около трети населения, или 1 миллиона граждан – это люди другой национальности, не молдаване.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон рассказал на форуме этносов, состоявшемся сегодня, 21 апреля. Он особо подчеркнул, что такое соотношение было всегда, а не только после СССР.

– Уже в 1917 году в Конституции было предусмотрено, что треть депутатов должны быть представителями других национальностей. Если мы в парламенте проголосовали за закон о том, что по предвыборным спискам должны проходить 60% мужчины, 40% – женщины, то почему бы сегодня нам не выйти с инициативой о выделении 30% мест в парламенте представителям других национальностей? Я думаю, что это было бы правильно. Если вы меня сейчас поддержите, я выйду с такой инициативой, – отметил Додон.

Присутствующие в зале горячо поддержали намерение президента. Он также попросил Партию социалистов к следующим выборам подготовить предвыборный список так, чтобы треть мест в нем была отдана представителям других национальностей.