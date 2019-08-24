Додон: 24 августа было, есть и будет Днем освобождения Молдовы от фашизма! (ВИДЕО)

Додон: 24 августа было, есть и будет Днем освобождения Молдовы от фашизма! (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаный, советниками главы государствами, депутатами и муниципальными советниками ПСРМ, представителями аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий и сотнями граждан возложил этим утром цветы на Мемориале воинской славы “Вечность” по случаю 75-ой годовщины освобождения нашей страны от фашизма. 

Игорь Додон напомнил, что 75 лет назад завершилась знаменитая Ясско-Кишиневская операция, которая ознаменовала собой освобождение молдавской столицы и всей территории страны от фашизма.

– Это важный праздник для всех жителей Молдовы. Десятки тысяч молдаван участвовали в ВОВ, многие погибли. Мы должны сделать всё возможное, чтобы хранить и передавать эту память будущим поколениям, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что “вне зависимости от интерпретации со стороны некоторых политиков, 24 августа в Молдове всегда было, есть и будет Днем Победы, Днем освобождения от фашизма”.

– Такого мнения придерживаются большинство граждан РМ. Да, есть и те, у кого другое мнение. Мы уважаем мнения всех. Но в Молдове этот день был, есть и будет Днем освобождения от фашизма, – подытожил президент. 

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