Додон: 2019-й год будет годом победы социалистов и народа Республики Молдова (ВИДЕО)

Всенародно избранный президент страны Игорь Додон выступил перед десятками тысяч граждан, принявших участие в митинге Партии социалистов.

Глава государства отметил, что сегодня он пришел к тем, кто поддержал его два года назад. В то же время он подчеркнул, что за почти 10 лет правления так называемого Альянса “За европейскую интеграцию” в Молдове, негативные последствия ощутили все категории населения: пенсионеры, бюджетники, молодежь, социально уязвимые граждане, многодетные семьи и многие другие.

– И я хочу задать вам вопрос: будем терпеть или довольно? Я каждый день слышу от людей, что хватит, довольно, больше так нельзя. Они, которые правят 10 лет – это те же люди. Мой коллега очень четко сказал: Санду, Канду, Тэнасе, Нэстасе – одни и те же. В 2019 году мы должны смести их всех сразу. Без разбора, всех в мусор! – сказал он.

Игорь Додон напомнил, что в 2014 году ПСРМ выиграла парламентские выборы, в 2015 году при поддержке Партии социалистов на выборах башкана Гагаузии победила Ирина Влах, а в 2016 победу на президентских выборах одержал он сам.

– Когда все еуроунионисты поднялись против нас, мы победили, вопреки всему, нам удалось вместе победить. Но я хочу напомнить, я тогда вам говорил, что это важная победа. Но это промежуточная победа. И эти 2 года показали очень четко, что они просто так не сдаются. Они сняли все полномочия, они пытаются нас провоцировать для того, чтобы мы сделали неправильный шаг. Но я уверен, что им уже ничего не поможет. Следующий год, 2019- й год- наш год, год социалистов, год народа РМ. И мы обязаны победить. Февраль 2019-го года – это месяц победы социалистов, – добавил он.

Президент отметил, что правящей власти больше не удастся запугать граждан и призвал всех осознать, что другого шанса не будет. Нужно победить с преимуществом, сказал он.

– Как в спорте, не надо думать о судействе, чистая победа нужна. Нужно победить с большим отрывом и после этого чтобы все были готовы, чтобы мы вышли сюда защищать эту победу. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Поэтому я вас призываю консолидироваться, победить и потом защищать эту победу. Победа ничего не стоит, если ее не защищать, а мы обязаны ее защитить. Я уверен, что все мы будем вместе, – заявил он.

Игорь Додон также сказал, что “молдавский народ терпеливый до поры до времени, а потом – всё, хватит”.

– И мне кажется пришел момент стукнуть кулаком по столу и сказать: “Ребята, хватит”. И если у нас будет эта сила и доверие, конечно победа будет за нами, потому что мы обязаны спасти ситуацию и сохранить для наших детей. Для наших внуков, не забыть про наших ветеранов. Кстати, следующий год – тоже символичен. 2019-й год -75 лет освобождения Молдовы от фашистов, 75 лет назад нашу страну во время Великой Отечественной освобождали от немцев, от фашистов. Так вот в следующем году мы должны освободить от евроунионистов. Я уверен, что мы с этим справимся, – заключил он.