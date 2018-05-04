Додон: 14 мая Молдова может получить статус наблюдателя при ЕАЭС (ВИДЕО)

После того, как в прошлом году по инициативе президента был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийским экономическим союзом, а также была подана заявка на получение статуса наблюдателя при этой структуре, уже в самые ближайшие дни может быть принято положительное решение по этому поводу.

Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. Он рассказал, что приглашен на заседание Высшего совета ЕАЭС, которое пройдет в Сочи 14 мая. В состав Высшего совета входят президенты 5 стран Союза: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

– Вопрос о получении статуса наблюдателя был обсужден не раз, но не было процедуры. Надеюсь, что в этот раз он будет включен и 14 мая мы сможем получить статус наблюдателя при ЕАЭС. Я предупреждал не раз, и хочу еще раз подчеркнуть, что это не противоречит тем соглашениям, которые мы подписали. Это не противоречит соглашению с Европейским союзом. Но это даст нам возможность побольше узнать в экономическом плане о том, что предлагает и как работают механизмы в рамках ЕАЭС, – сказал он.

Глава государства считает, что этот шаг позволит Молдове получить больший доступ на рынки стран Евразийского экономического союза, а также решить проблему создания сотен тысяч рабочих мест в нашей стране.

– Поэтому нам это интересно, мы должны иметь хорошие отношения со всеми. Я – за сбалансированную внешнюю и экономическую политику. И за то, чтобы мы ни в коем случае не отказывались от наших традиционных рынков – это СНГ, это ЕАЭС. Конечно, мы должны входить на другие рынки, и мы активно это используем, на рынки Европейского союза, другие рынки, но про ЕАЭС не надо забывать, это очень интересно для нас. И опыт прошлых лет это показывает. Например, в прошлом году мы экспортировали на российский рынок рекордное за 26 лет количество яблок- 215 тысяч тонн, – подытожил он.

Отметим, что согласно опросам общественного мнения, большее количество граждан Молдовы предпочитают интеграцию нашей страны в ЕАЭС, нежели в ЕС.