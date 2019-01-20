“Добычей” злоумышленника из Бендер стали закатки, овощи и 10-литровый бутыль с домашним вином

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В УВД города Бендеры за помощью обратилась 67-летняя жительница села Протягайловка, из подвала которой пропали продукты. Злоумышленник украл закатки, овощи, а также 10-литровый бутыль с домашним вином.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, обследовав место происшествия, милиционеры выяснили, что неизвестный проник в помещение, взломав раму старого деревянного окна. В круг подозреваемых попал 36-летний односельчанин заявительницы. Мужчина перебивается случайными заработками, злоупотребляет спиртным, склонен к бродяжничеству. Как выяснилось, осенью он помогал потерпевшей наводить порядок в гараже.

По данным УВД, сельчанин состоит на профилактическом учёте. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за мелкие хищения. Участковые инспекторы установили местонахождение подозреваемого. При нём оказалась похищенная хозяйственная сумка. Был также изъят украденный бутыль, правда, уже без вина. Гражданин сознался в содеянном.