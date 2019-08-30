Добрые дела продолжаются! Президент помог в проведении операций малышу, который проглотил батарейку (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон накануне вновь встретился с Марку Казаку, которому исполнилось два и 10 месяцев и который вместе с родителями пришел в Администрацию Президента, чтобы поблагодарить за помощь в проведении нескольких хирургических операций в детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова в Москве.

– После пяти перенесённых за последние полгода операций и длительного курса реабилитации Марку чувствует себя хорошо, радуется счастливому детству и больше не испытывает эти мучения, через которые ему пришлось пройти. Радостные эмоции родителей вызвали у меня чувство глубокой внутренней удовлетворенности и убедили в том, что добрые дела следует продолжать, – рассказал президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что Марку в возрасте полутора лет проглотил маленькую батарейку, которая разъела ему пищевод и трахею, из-за чего малыш мог питаться только через назогастральный зонд. Тогда Игорь и Галина Додон решили от имени Благотворительного фонда “Din suflet” выделить необходимую для хирургического вмешательства сумму, покрыть расходы на транспорт и проживание для сопровождающих лиц, а также на реабилитацию ребёнка.